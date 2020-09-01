7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda? 7. Koğuştaki Mucize konusu ne, oyuncuları kimler?
7. Koğuştaki Mucize Tv'de ilk kez yayınlanacak. 2019 yapımı film gişe rekoru kırmıştı. İzleyenlere duygusal dakikalar yaşatan 7. Koğuştaki Mucize, geçtiğimiz Mart ayında Netflix izleyicileri ile buluşmuştu. Filmi izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler Tv'de izleme şansına sahip olacak. Heyecanla beklenen film ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda? 7. Koğuştaki Mucize konusu ne, oyuncuları kimler?
7. Koğuştaki Mucize televizyon izleyicileri ile buluşacak. 2019 yapımı film 7. Koğuştaki Mucize Tv'de ilk kez yayınlanacak. Ekim 2019'da vizyona giren film kısa sürede gişe rekoru kırmıştı. 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu edinen film izleyenlere duygusal dakikalar yaşatıyor. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanan filmin başrolünde Aras Bulut İynemli yer alıyor.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE HANGİ KANALDA?
7. Koğuştaki Mucize Tv'de ilk kez FOX TV ekranlarında 3 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de yayınlanacak.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker