7 Kasım MasterChef nerede çekildi? Hadımköy Çikolata Fabrikası nerede, adresi nedir?

7 Kasım MasterChef nerede çekildiği izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. MasterChef Türkiye'de her haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu stüdyo dışındaki çekimlerde oynanıyor. Bu hafta dış çekimler bir çikolata fabrikasında gerçekleşti. İzleyiciler MasterChef'in çekildiği çikolaya fabtikasının nerede yer aldığını öğrenmek istiyor. Peki, 7 Kasım MasterChef nerede çekildi? Hadımköy Çikolata Fabrikası nerede?

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

7 Kasım MasterChef Türkiye çekimleri Hadımköy Çikolata Fabrikası'nda gerçekleşti. 12. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, Hadımköy'deki bir çikolata fabrikasında yapılacak. Dokunulmazlık oyunu menüsü tamamen çikolatalardan oluşacak. Rekabetin tavan yapacağı MasterChef 2. dokunulmazlık oyununda lezzet ve görsel şölen yaşanacak.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Son 12 yarışmacının kaldığı MasterChef'te eleme potasında artık 3 kişi yarışacak. Somer Şefin açıkladığı kural değişikliğine göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar eleme potasına kimseyi göndermeyecek ve yalnızca eleme adayı olmaktan kurtulacak.

Bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlığın galibi Eray oldu.

Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayını belirlemek üzere oylamaya gitti. Yapılan oylama sonrası en çok oyu alan Furkan eleme potasına gönderildi.