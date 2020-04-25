7 ay önce anne olan Berfu Yenenler'in inanılmaz değişimi!
Ünlü isimler, karantina günlerinde yaptıkları sporlarla ve verdikleri kilolarla adlarından söz ettiriyor. Son olarak Berfu Yenerler'in inanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu.
Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl eylül ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti.
BERFU ERİDİ!
Berfu Yenenler 7 ayda doğum kilolarından tamamen kurtuldu. Düzenli spor yapan Yenenler, evinin bahçesinde çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Berfu Yenenler'in zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.