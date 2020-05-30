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  3. 67 yaşındaki Sinan Çetin tüm yasakları çiğnedi! Sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi
30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:17 | Son Güncelleme:

67 yaşındaki Sinan Çetin tüm yasakları çiğnedi! Sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi

67 yaşındaki Sinan Çetin tüm yasakları çiğnedi! Sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi

67 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, pazar günü verilen izni beklemeden dışarı çıktı. Kuruçeşme'de görüntülenen Çetin; sokağa çıkma yasağını, sahilde yürüyüş yapma yasağını ve maske takma zorunluluğunu hiçe sayarak yürüyüş yaptı.

Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından virüsün yayılmasını önlemek için 65 yaş üstü vatandaşların ve 18 yaşın altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. 65 yaş üstündekilerin Pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verildi. Ancak pazar gününü beklemeyen 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi dışarı çıktı.

HİÇBİR KURALA UYMADI

Yasağı delerek soluğu dışarıda alan Sinan Çetin, Kuruçeşme sahilinde kameralara yakalandı. Sahilde yürüyüş yapılmasının yasak olmasına aldırış etmeyen Sinan Çetin, maske dahi takmadı. Şapka takan ünlü yönetmen, hızlı adımlarla uzaklaştı.


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