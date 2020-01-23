6 yıllık evlilikte mutsuz son! Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor

Haklarında sık sık boşanma haberleri çıkan Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan'dan kötü haber geldi. Çift, 1 yıl önce evliliklerinde patlat veren krize son noktayı koydu.

2. Sayfa programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı. Boşanma gerekçeleri de;"Fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik."

ANLAŞMALI BOŞANACAKLAR

Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çiftin, dostça ve saygı çerçevesinde boşanmak istediği öğrenildi. Sibel Erdoğan'ın avukatlarla görüştüğü, fikir alışverişi yaptığı da gelen duyumlar arasında.

SİBEL ERDOĞAN KİMDİR?

Sibel Erdoğan,1980 Belçika doğumludur. Müzik hayatına 13 yaşında doğduğu şehir olan Belçika’da başladı. Genç yaşında başladığı sahne hayatına 3000 kişilik salonlarda, gazinolarda ve dernek toplantılarında şarkı söyleyerek devam etti. Akbaş Müzik’le, 1998 yılında “Az Değilsin Abisi”, 1999 yılında “Bana Göz Kulak Ol” adlı iki albüm çalışmaları oldu. Daha sonra Emrah ile tanışan Sibel Erdoğan kariyerini noktaladı ve ev hanımı olmaya karar verdi. Emrah ve Sibel Erdoğan 2011 yılında başladıkları ilişkilerini 2014 yılında evlenerek taçlandırdı.