6 yıllık aşkta mutsuz son! Derin Mermerci ve Cem Aydın boşanıyor
Sosyetik çiftler arasında yaprak dökümü maalesef devam ediyor! Ancak bu seferki, herkesi dumura uğratacak türden! Çünkü kara bulutlar bu kez, Nisan 2013'te sürpriz bir aşka imza atan ve beş ay sonra da sürprizin büyüğünü yapıp 26 Eylül'de nikah masasına oturan Derin Mermerci- Cem Aydın çiftinin evliliğine musallat oldu.
2015'te ikizleri Lal ve Mina'yı kucaklarına alan çift, altı yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar vermiş. Resmi olarak boşanma işlemlerinin de başlatıldığı iddia ediliyor.
(SABAH)