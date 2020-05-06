6 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi…

6 Mayıs Çarşamba televizyon yayın akışı açıklandı. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Bugün ATV’de sevilen dizi Kuruluş Osman 20. bölümüyle seyirci ile buluşacak. TRT 1 ise çeşitli Ramazan özel programlarıyla Müslüman vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. 6 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Pis Yedili ‘Dizi’ TKR)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çöpçüler Kralı ‘TV Sinema’

21.45 Banker Bilo ‘TV Sinema’

23.30 İçerde ‘Dizi’ (TKR)

01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.45 Sağlıklı Mutfak

14.45 Uzaktan Erişim

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.45 3’te 3 Tarih

23.20 Mesnevi’den Hikayeler

23.45 Kuşlarla Yolculuk

00.15 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02.25 Sahur Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Son Durak

01.00 Evde Biz Bize

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.15 Bana Masal Anlatma ‘TV Sinema’

00.45 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Hababam Sınıfı Merhaba ‘TV Sinema’

23.00 Koca Bulma Sanatı ‘TV Sinema’

01.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)

18.30 Star Haber

20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’ (Final)

00.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi