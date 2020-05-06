6 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi…
6 Mayıs yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Vaktinin çoğunu evlerinde geçirenler konuyla yakından ilgileniyor. 6 Mayıs Çarşamba yayın akışı merak ediliyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili ayrıntılara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
6 Mayıs Çarşamba televizyon yayın akışı açıklandı. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Bugün ATV’de sevilen dizi Kuruluş Osman 20. bölümüyle seyirci ile buluşacak. TRT 1 ise çeşitli Ramazan özel programlarıyla Müslüman vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. 6 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Pis Yedili ‘Dizi’ TKR)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çöpçüler Kralı ‘TV Sinema’
21.45 Banker Bilo ‘TV Sinema’
23.30 İçerde ‘Dizi’ (TKR)
01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.45 Sağlıklı Mutfak
14.45 Uzaktan Erişim
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.45 3’te 3 Tarih
23.20 Mesnevi’den Hikayeler
23.45 Kuşlarla Yolculuk
00.15 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.25 Sahur Bereketi
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Kuruluş Osman
00.20 Son Durak
01.00 Evde Biz Bize
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.15 Bana Masal Anlatma ‘TV Sinema’
00.45 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Hababam Sınıfı Merhaba ‘TV Sinema’
23.00 Koca Bulma Sanatı ‘TV Sinema’
01.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)
18.30 Star Haber
20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’ (Final)
00.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi