6 Mart Kuaförüm Sensin kim elendi? İşte Kuaförüm Sensin puan tablosu!

Kuaförüm Sensin Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar, makyaj, saç stilleri iler yarışmaya yeni bir soluk getiriyor. 6 Mart Kuaförüm Sensin kim elendi? Beş ayrı takımın yarıştığı programda en çok puanı toplayan 10 bin liranın sahibi oluyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal Muammer Ketenci ve Tuğba Özay'ın yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belli olan yarışmada hakkından merak edilenler haberde.

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart 2020 haftasının elenen takımı Metin ve Azize oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN KİM KAZANDI?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart 2020 haftasının birinci olan takımı Hayat ve Özlem oldu.