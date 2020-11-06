Kanal D ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de bugün haftanın birincisi belli olacak. Bir hafta boyunca 5 gelin ve 5 kayınvalidenin yarıştığı moda programı Gelin Görün'de birinci olana 10 bin liralık ödül veriliyor. İzleyiciler bu hafta hangi gelin ve kayınvalidenin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, 6 Kasım Zahide Yetiş'le Gelin Görün kim kazandı? Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi kim oldu?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN BU HAFTA KİM KAZANDI?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 6 Kasım birincisi 28 puanla Ayfer Hanım ve Güldane ile Pınar Hanım ve Rabia oldu. 10 bin liralık ödül ikiye bölündü.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.