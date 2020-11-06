6 Kasım Doya Doya Moda elenen kim oldu? Doya Doya Moda bu hafta kim kazandı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Her hafta 7 büyük bedene sahip olan bayan yarışmacının en iyi kombini yapmak için yarıştığı moda programında haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puanını alan yarışmacısı ise altın kolyenin sahibi oluyor. Peki, 6 Kasım Doya Doya Moda elenen kim oldu? Doya Doya Moda bu hafta kim kazandı?
Doya Doya Moda 6 Kasım hafta birincisi ve haftanın elenen ismi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük bedene sahip bayan yarışmacılar yarışıyor. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puanını alan yarışmacısı ise ödülün sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta kimsenin elenmediği programda bu hafta en düşük puanı alan yarışmaya veda edecek.
DOYA DOYA MODA 6 KASIM KİM ELENDİ?
6 Kasım Doya Doya Moda elenen isim henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Rabia
Sabiha
Birben
Rümeysa
Özde
Tuğçe
Aleyna
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Uğurkan Erez
Seray Sever