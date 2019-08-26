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  3. 6 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

6 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

6 aylık hamile sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

Şimdilerde 6 aylık hamile olan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, plajda fenalaştı. Vahapoğlu'nun imdadına ise oyuncu Erdal Özyağcılar ve kızı yetişti.

Haziran 2018'de Cihan Alpay ile nikah masasına oturan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, ilk bebeğini düşürdükten sonra ikinci kez hamile kalarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Şu sıralar 6 aylık hamile olan Vahapoğlu, önceki gün tatil için gittiği Bodrum'da bir plajda fenalaştı.

İMDADINA ERDAL ÖZYAĞCILAR YETİŞTİ

Bir anda midesi bulanmaya ve istifra etmeye başlayan Ece Vahapoğlu, herkesi korkuttu. Durumu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar fark edip babasına haber verdi. Usta oyuncu soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu'nu sakinleştirdi, sonra elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Karışımı içerek rahatlayan Vahapoğlu, "Bulantım bir anda geçti" dedi.

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