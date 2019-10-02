6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan'ı darp ettiği iddia edilen nişanlısına ilk duruşmada tahliye

Ataşehir’de manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci’yi darp ettiği iddiasıyla tutuklana Kaplakarslan’ın nişanlısı Temel Kankıran, “silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Temel Kankıran cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Müşteki Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savunma yapan sanık Temel Kankıran müşteki Ceren Kaplakarslan’ın nişanlısı olduğunu söyleyerek, “Olay günü Ceren rahatsızlandığı için hastaneye gitmişler. Ben de hastaneye geçtim. Ceren’in doktorun yanına gitmesinde ve ödeme işlemlerinde yanındaydım. İşlemleri bitince yanına gidip 2 dakika konuşmak istedim. Kendisi orada konuşabileceğimizi söyledi, ben de sosyal medya hesabına eklediği fotoğrafın ne anlama geldiğini, ona yakışmadığını belirttim. Bunun üzerine bana küfür etti. ‘Benim ağrılarım bana yeter, senin saçmalıklarınla uğraşamam’ dedi. Daha sonra annesi Nuray benim üzerime saldırdı. O sırada Ceren rahatsızlandı, ‘arabaya geç, otur’ dedim. Ceren’e eğilip ‘bir tane soru sordum, bak nerelere geldi’ derken, belimde bulunan ruhsatlı silah düşeceği esnada elimle tuttum” dedi.

'SİLAHI KAPIP 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ

“Ben aracın önünde çökük vaziyetteyken annesi beni kulağımın arkasından darp etti” diyen sanık, “Bir anda dönerken elimi geriye doğru atınca Nuray Hanım yere düştü. Bu sırada tek gördüğüm şey, Ceren’in silahı kapıp ‘seni öldüreceğim, benim anneme nasıl vuruyordun?’ dedi. Bu esnada annesi de arkadan diğer silahımı almaya çalışıyordu. Bu esnada ayağım boşa düştü. Ceren bana vurmaya çalışırken annesine de çarptı. Ve ikisi birlikte yere düştü. Hala annesi ayağa kalkmasına rağmen bana tehditkar konuşuyordu. Ben de ‘sen ne diyorsun?’ diye elimi uzatınca Nuray düştü. Ceren gidip annesine saldırdı. Daha sonra kalkıp hastaneye götürüldüler. Olay bu şekilde oldu” diye konuştu.

'20 YILDIR 2 TANE SİLAHLA GEZİYORUM'

Savunmasının devamında ise, “Ben 20 yıldır can güvenliği gereği iki tane silahla geziyorum. Ceren’e, ‘senin hayatını bitiririm’ şeklinde sözüm olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diyerek Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’den şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşma 3 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık beyanlarından sonra söz alan Ceren Kaplakarslan’ın avukatı, müvekkillerinin yurt dışında olduğunu söyleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İLK CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme ara kararında, müşteki avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, toplanan delillere göre durumu, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İHA