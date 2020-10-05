57 yaşındaki Seda Sayan estetik operasyondan sonra ilk kez paylaştı!

Muğla'nın Milas ilçesinde tatil yapan Seda Sayan, yaptırdığı estetik sonrası ilk paylaşımını yaptı. Sayan, teknede çekilen bu karesini takipçilerinin beğenisine sundu. 57 yaşındaki Sayan'ın paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

'ESTETİK YAPTIRDIM SEVGİLİ TAKİPÇİLERİM'

57 yaşındaki Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaşmıştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı olmuştu.



FRANSIZ ASKISI NEDİR?



Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.