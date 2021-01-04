Burak Aksak'lı 50m2 Netflix üzerinden izleyenler ile buluşacak. Selçuk Aydemir yönetmen koltuğunda bulunduğu dizi kara komedi türünde ekrana gelecek. Burak Aksak tarafından kaleme alınan dizi sosyal medya da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Peki, 50m2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Burak Aksak'lı 50m2 Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

50M2 KONUSU NE?

Hayatını patronunun pis işlerini yaparak kazanan ve bir gölge gibi yaşayan tetikçi, yeni vefat etmiş bir terzinin oğlu zannedilince bu kimliğe bürünmeye karar verir.

50M2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

50m2 27 Ocak'ta Netflix'te tüm platformlarda yayınlanacak. Fragmanda dizinin başrol oyuncusu Engin Öztürk'ün sözleri dikkat çekiyor:

"Herkes ikinci bir şansı hak edermiş. Ben hak ediyorsam sen hayli hayli hak edersin."





50M2 OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrolünde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin gibi isimler yer alıyor.