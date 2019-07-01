Feyza Aktan’dan boşanan Özcan Deniz'in konserden aldığı ücret dudak uçuklattı!

Bilgen BÜLBÜL

8 yıl aradan sonra sahnelere geri dönen Özcan Deniz, Kıbrıs Elexus Otel’de hayranlarıyla buluştu. ‘Dön Desem’, ‘Nasip Değilmiş’ ve ‘Beyaz Kelebeğim’ gibi sevilen parçalarının seslendiren sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık iki bin kişiye seslenen sanatçı, otelle 3 konserlik anlaşma yaptı. 13 Temmuz ve 7 Eylül tarihlerinde de otelde sahne alacak olan sanatçının 500 bin dolar (2 milyon 900 bin TL) aldığı iddia edildi. Bu tarihler arasında başka bir yerde konser vermeyecek olan Deniz’in parasını peşin aldığı öne sürüldü.

SANA YAKIN EV OLMAZ

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan için ev bakıyor. Deniz, 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e uzak kalmamak için Zekeriyaköy'deki evine yakın mesafedeki lüks siteden daire arayışında... Ancak Aktan’ın bu teklife sıcak bakmadığı ve farklı bir bölgeden ev istediği öğrenildi.