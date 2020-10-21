50 yaşındaki şarkıcı Altay koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, geçtiğimiz mart ayından itibaren ülkemizde de toplam 351 bin 413 kişiye bulaştı. Salgından etkilenen insanların sayısı her geçen gün artarken, şarkıcı Altay da koronavirüse yakalandı.

50 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma 'pozitif' olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım. Allah tüm hastalarımıza şifa versin" mesajını paylaştı.