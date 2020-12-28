50 m2 dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Netflix 50 Metrekare fragmanı yayınlandı!

Netflix 50 Metrekare dizisi heyecanla bekleniyor. Burak Aksak'ın kaleme aldığı ve Selçuk Aydemir yönetmen koltuğunda oturduğu kara komedi dizisi 50 m2'nin frgmanı Netflix tarafından yayınlandı. Fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken dizi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, 50 m2 dizisi konusu ne, oyuncuları kim? İşte merak edilenler...

NETFLIX 50 M2 FRAGMANI YAYINDA!





Fragmanda dizinin başrol oyuncu Engin Öztürk'ün sözleri dikkat çekiyor:

"Herkes ikinci bir şansı hak edermiş. Ben hak ediyorsam sen hayli hayli hak edersin."

NETFLIX 50 M2 KONUSU NE?

Hayatını patronunun pis işlerini yaparak kazanan ve bir gölge gibi yaşayan tetikçi, yeni vefat etmiş bir terzinin oğlu zannedilince bu kimliğe bürünmeye karar verir.

NETFLIX 50 M2 OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrolünde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin gibi isimler yer alıyor.