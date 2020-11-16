16 Kasım 2020 Pazartesi 13:56 | Son Güncelleme:
5 aylık hamile Özge Özder cinsiyet partisi düzenledi
Sadakatsiz dizisiyle ekrana dönen Özge Özder, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İki yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenen 42 yaşındaki Özder, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Ünlü oyuncu Özge Özder, önceki gün yakın dostları ile bir araya geldi, cinsiyet partisi düzenledi. 5 aylık hamile olan Özge Özder, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak kızı olacağını duyurdu.
Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini paylaşarak altına şu notu düştü:
"İnsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri işte bu anlar... Canım Pelin Akil'in gözünden ölümsüzleşmiş ne mutlu bana. Bahar ayı geçip gitmeden, o son güneşli günde yanımızda olarak ne çok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz. Başından beri "Kız mı, erkek mi?" diye soran herkese en tatlı şekilde cevap verdiğimiz bugünün tüm anılarının kayıtlı olması benim için en büyük hediye."