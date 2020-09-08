5 aylık hamile Meryem Uzerli'nin bebeği göründü

Geçtiğimiz hafta ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkan oyuncu Meryem Uzerli, Berlin'de ikinci kafesini açtı. Kızı Lara'dan sonra bir kız bebek daha bekleyen ve 5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi.

"OCAK GİBİ GELİYOR"

Uzerli geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız., Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kız bebek bekleyen oyuncu, Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşıyor.