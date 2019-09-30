5 aylık hamile Bergüzar Korel'den radikal değişim
5 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, imaj değiştirdi. Daha önce kısacık kestirdiği saçları uzamaya başlayan Korel, yeniden saçarlını kısalttı.
Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' adlı filmin galasına katıldı. 5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in imaj değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce radikal bir karar alarak saçlarını kısacık kestiren oyuncunun, uzayan saçlarını yeniden kestirerek önceki imajına geri döndüğü görüldü.