5 aylık hamile Bergüzar Korel'den radikal değişim

Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' adlı filmin galasına katıldı. 5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in imaj değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce radikal bir karar alarak saçlarını kısacık kestiren oyuncunun, uzayan saçlarını yeniden kestirerek önceki imajına geri döndüğü görüldü.