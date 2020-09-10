4N1K'nın yıldızı Gözde Mutluer, Kaan Karsan'la evlendi!
4N1K başta olmak üzere Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi ve Asla Vazgeçme gibi dizilerde rol alan 29 yaşındaki oyuncu Gözde Mutluer evlendi.
Oyuncu Gözde Mutluer, hayatını bir süredir birlikte olduğu Kaan Karsan'la birleştirdi.
4N1K, Kördüğüm, Lale Devri gibi yapımlarda rol alan 29 yaşındaki Gözde Mutluer ve eşi evlilik heyecanını sosyal medyadan paylaştı.
Gözde Mutluer müjdeli haberi Instagram hesabından, "Canım sevgilimle dün evlendik" sözleriyle duyurdu...
GÖZDE MUTLUER KİMDİR?
Gözde Mutluer, 4 Ekim 1991 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir.Marmara Üniversitesi'ne Sinema TV bölümünde okudu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Melekler Korusun dizisi ile yaşamış; Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem, Kördüğüm, Kardeşim Benim, Benimle Oynar Mısın? ve Dağ gibi yapımlarda yer almıştır. Gözde Mutluer 1.59 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.
Gözde Mutluer’in rol aldığı diziler:
2018 – 4N1K (Yaprak)
2016 – Kördüğüm (Yağmur)
2015 – Bana Baba Dedi
2014 – Aşkın Kanunu
2014 – Not Defteri
2013 – Bebek İşi
2012 – Lale Devri
2011 – Tövbeler Tövbesi (Songül)
2009 – Melekler Korusun(Işıl)
Gözde Mutluer’in rol aldığı filmler:
2018 – 4N1K 2 (Yaprak)
2017 – 4N1K (Yaprak)
2015 – Kardeşim Benim (Ayşe)
2013 – Benimle Oynar Mısın? (Sıla)
2012 – Dağ (Pelin)