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  3. 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin formunun sırrı ortaya çıktı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:59 | Son Güncelleme:

48 yaşındaki Defne Samyeli'nin formunun sırrı ortaya çıktı

48 yaşındaki Defne Samyeli'nin formunun sırrı ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hemcinslerini kıskandıran Defne Samyeli'nin (48), formunu ve güzelliğini korumak için neler yaptığı merak konusu oldu. Samyeli'nin güzellik sırrı ortaya çıktı.

İşte Samyeli’nin sırrı...

· Haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor; kısacası dövüşüyor.

· Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

· Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

· Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maskeyi uyguluyor.

· Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

· Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

Defne Samyeli, “Vücuduma sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum” diyor.

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