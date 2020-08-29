48 yaşındaki Defne Samyeli'nin formunun sırrı ortaya çıktı

İşte Samyeli’nin sırrı...

· Haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor; kısacası dövüşüyor.

· Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

· Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

· Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maskeyi uyguluyor.

· Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

· Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

Defne Samyeli, “Vücuduma sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum” diyor.