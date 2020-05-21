48 yaşındaki Defne Samyeli'den kaslı paylaşım! Gençlere taş çıkarttı

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli de corona virüs salgınından korunmak için kendisini evine kapattı. Karantina sürecinde yaptığı sporları ihmal etmeyen Samyeli, son yaptığı paylaşımında da bunları gözler önüne serdi.

KARIN KASLARINI GÖSTERDİ

48 yaşındaki iki kız annesi olan Defne Samyeli, evde olduğu sürede yediklerine dikkat ederek formunu korudu.

Hayatından sporu eksik etmeyen şarkıcı, Instagram hesabından karın kaslarının göründüğü bir pozunu paylaştı. Samyeli'nin göz emojisi koyarak paylaştığı fotoğrafa kızı Deren Talu'dan da kalp emojileri geldi.

İşte Defne Samyeli'nin o çok konuşulun paylaşımı...