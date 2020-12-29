46 kiloya kadar düşmüştü... Seren Serengil'i hastalığını doktoru açıkladı
Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkmamış ve arkadaşları sağlık sorunları yaşadığını söylemişti. 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, sosyal medya hesabından iyi olmadığını söylerken geçtiğimiz gün canlı yayına bağlanan doktoru ünlü ismin 'Dumping sendromu' rahatsızlığı olduğunu açıkladı.
Uzun zamandır magazin programcılığı yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hebasından bir paylaşımda bulunarak hasta olduğunu açıklamıştı. Serengil, 46 kiloya kadar düştüğünü ve ameliyat olmazsa yaza sağ çıkamayabileceğini de belirmişti.
Seren Serengil'in açıklamasının ardından doktoru Op. Dr. Ersin Aksu, Söylemezsem Olmaz'a bağlanarak Serengil'in hastalığıyla ilgili bütün detayları anlattı.
SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞINI ANLATTI
Op. Dr. Ersin Aksu, Serengil'in hastalığıyla ilgili, 'Gastrik bypass operasyonlarında 'Dumping Sendromu' dediğimiz bir sendrom var. Bu genelde yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor. Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey. Herkeste olacak diye bir kaide yok ama bazen olabiliyor. Geçici bir dönemi oluyor bu semptomun, vücut zaman içerisinde alıştırıyor buna kendini. Bizim de az bir zamanımız kaldı, inşallah bunu geçirdiğimiz zaman rahatlayacağız.' dedi.