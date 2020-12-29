46 kiloya kadar düşmüştü... Seren Serengil'i hastalığını doktoru açıkladı

Uzun zamandır magazin programcılığı yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hebasından bir paylaşımda bulunarak hasta olduğunu açıklamıştı. Serengil, 46 kiloya kadar düştüğünü ve ameliyat olmazsa yaza sağ çıkamayabileceğini de belirmişti.



Seren Serengil'in açıklamasının ardından doktoru Op. Dr. Ersin Aksu, Söylemezsem Olmaz'a bağlanarak Serengil'in hastalığıyla ilgili bütün detayları anlattı.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞINI ANLATTI

Op. Dr. Ersin Aksu, Serengil'in hastalığıyla ilgili, 'Gastrik bypass operasyonlarında 'Dumping Sendromu' dediğimiz bir sendrom var. Bu genelde yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor. Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey. Herkeste olacak diye bir kaide yok ama bazen olabiliyor. Geçici bir dönemi oluyor bu semptomun, vücut zaman içerisinde alıştırıyor buna kendini. Bizim de az bir zamanımız kaldı, inşallah bunu geçirdiğimiz zaman rahatlayacağız.' dedi.