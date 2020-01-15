Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8892
  • 6,559
  • 291.884
  • 121335
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 40 mahkum çocuğuna umut olmuştu! Azra Akın'dan çocuklar için yeni proje

40 mahkum çocuğuna umut olmuştu! Azra Akın'dan çocuklar için yeni proje

40 mahkum çocuğuna umut olmuştu! Azra Akın'dan çocuklar için yeni proje

2002 Türkiye güzeli ve 2002 Miss World Dünya Güzeli Azra Akın, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Woman TV’de kadın programını sunan Akın, “Yeni projeler için görüşme yaptım, kesinleşmeden sizle paylaşamıyorum” dedi. Cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocukları bir günlüğüne dışarı çıkararak örnek bir davranışta bulunan Akın, “Çocuklarla ilgili projem de devam ediyor. Bu projeye de birçok ünlü destek olmak istiyor” diye konuştu.


Serenay Sarıkaya'ya partner aranıyor
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!
Aybüke Pusat'tan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım!
Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
Reytinglerde ve sosyal medyada büyük kapışma!
<p>Edinilen bilgiye göre, Çiğden Cingi isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem´e geldi. Aracını par

Yaşlı Kadının Çekicinin Kaldırdığı Araçtan Düşme Anı Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tarlasında buldu, bankada saklıyor! Ruslar peşine düştü

Hurda aracı bakın en hale getirdi