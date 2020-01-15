40 mahkum çocuğuna umut olmuştu! Azra Akın'dan çocuklar için yeni proje

Woman TV’de kadın programını sunan Akın, “Yeni projeler için görüşme yaptım, kesinleşmeden sizle paylaşamıyorum” dedi. Cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocukları bir günlüğüne dışarı çıkararak örnek bir davranışta bulunan Akın, “Çocuklarla ilgili projem de devam ediyor. Bu projeye de birçok ünlü destek olmak istiyor” diye konuştu.