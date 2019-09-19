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  3. 4 yıldır küs olan Hande Yener ve Berksan barıştı mı?

4 yıldır küs olan Hande Yener ve Berksan barıştı mı?

4 yıldır küs olan Hande Yener ve Berksan barıştı mı"

4 yıl önce birbirlerine küsen şarkıcı Hande Yener ile meslektaşı Berksan, aralarındaki buzları eritti.

Demet Akalın ile aralarındaki buzları eriten Hande Yener, Berksan’la da barıştı. Milliyet'in haberine göre, dört yıl önce Bodrum’da ortak plaj açan, daha sonra ise aralarına kara kedi giren ikili, geçtiğimiz günlerde küslüklerini bitirdi. Dostluklarına kaldıkları yerden devam eden Yener ve Berksan, jest olarak birbirlerine şarkı verdi. Ayrıca ikilinin ortak bir projede yer alacağı da konuşulanlar arasında...

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