4 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi nasıl? Bugün TV'de ne var?
4 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar 4 Mayıs Pazartesi televizyon yayın akışını merak ediyor. Her akşam birbirinden heyecanlı filmler TV ekranlarında oluyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs Pazartesi televizyon yayın akışı belli oldu. Haftanın ilk gününde bu akşam Kanal D’de sevilen film Recep İvedik 3 yayınlanacak. Ailecek izlenebilecek filmler ve 4 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Recep İvedik 3 ‘TV Sinema’
00.30 Hayat Tamircisi (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.45 Soru Küpü
23.05 Mesnevi’den Hikayeler
23.30 Kuşlarla Yolculuk
00.00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.25 Sahur Bereketi
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.15 Son Durak
00.45 Evde Biz Bize (Özel Bölüm)
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Cingöz Recai : Bir Efsanenin Dönüşü ‘TV Sinema’
23.00 Tehlikeyle Flört ‘TV Sinema’
01.00 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Cici Babam ‘TV Sinema’
00.15 İçerde (TKR)
01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Yabancı Sinema
01.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi