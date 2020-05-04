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  3. 4 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi nasıl? Bugün TV'de ne var?

4 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi nasıl? Bugün TV'de ne var?

4 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi nasıl" Bugün TV'de ne var"

4 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar 4 Mayıs Pazartesi televizyon yayın akışını merak ediyor. Her akşam birbirinden heyecanlı filmler TV ekranlarında oluyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs Pazartesi televizyon yayın akışı belli oldu. Haftanın ilk gününde bu akşam Kanal D’de sevilen film Recep İvedik 3 yayınlanacak. Ailecek izlenebilecek filmler ve 4 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Recep İvedik 3 ‘TV Sinema’

00.30 Hayat Tamircisi (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.45 Soru Küpü

23.05 Mesnevi’den Hikayeler

23.30 Kuşlarla Yolculuk

00.00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02.25 Sahur Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.15 Son Durak

00.45 Evde Biz Bize (Özel Bölüm)

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Cingöz Recai : Bir Efsanenin Dönüşü ‘TV Sinema’

23.00 Tehlikeyle Flört ‘TV Sinema’

01.00 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cici Babam ‘TV Sinema’

00.15 İçerde (TKR)

01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Yabancı Sinema

01.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi


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