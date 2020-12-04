Doya Doya Moda'da bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bir hafta boyunca en yüksek puanı alan ve cuma konsepti puanları ile ilk sıraya yerleşen yarışmacısı altın kolye ödülünün de sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta kimsenin elenmediği Doya Doya Moda'da bugün hangi yarışmacının elendiği ve hangi yarışmacının birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki, 4 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bugün kim elendi?

4 ARALIK DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

4 Aralık Doya Doya Moda'da elenen yarışmacı henüz açıklanmadı. Elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın birincisi henüz belli olmadı. 4 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Aleyna

Birben

Rabia

Özde

Sabiha

Ceren

Bahar

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever