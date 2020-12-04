4 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bugün kim elendi?
4 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi ve elenen isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışmasında her cuma final heyecanı yaşanıyor. Bir hafta boyunca en yüksek puanı alan ve cuma konseptinde de iyi puan alan yarışmacı haftanın birincisi olarak altın kolye ödülünün de sahibi oluyor. Peki, 4 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda'da bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bir hafta boyunca en yüksek puanı alan ve cuma konsepti puanları ile ilk sıraya yerleşen yarışmacısı altın kolye ödülünün de sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta kimsenin elenmediği Doya Doya Moda'da bugün hangi yarışmacının elendiği ve hangi yarışmacının birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki, 4 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bugün kim elendi?
4 ARALIK DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
4 Aralık Doya Doya Moda'da elenen yarışmacı henüz açıklanmadı. Elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Haftanın birincisi henüz belli olmadı. 4 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Aleyna
Birben
Rabia
Özde
Sabiha
Ceren
Bahar
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Uğurkan Erez
Seray Sever