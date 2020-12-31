31 Aralık Tv yayın akışında neler var? Tv 8, Kanal D, Star Tv, ATV, Show Tv yılbaşı Tv yayın akışında yıldız yağmuru!

31 Aralık Tv yayın akışlarında yer alacak içerikler netleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak, vatandaşlar evlerinde yeni yılın gelişini kutlayacak. 31 Aralık Tv yayın akışı için nefesler tutuldu. Yeni sezonuna henüz başlamayan O Ses Türkiye Tv 8 ekranında yılbaşı özel programı ile ekrana gelecek. Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal 'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de İbo Show seyirci ile buluşacak. 31 Aralık Tv 8, Kanal D, Star Tv, ATV, Show Tv yayın akışı...

31 ARALIK TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

31 Aralık Tv yayın akışları netleşti. Bu akşam keyifli dakikalar yaşatacak programlara tanınmış isimler misafir olacak. İbo Show'de Bülent Ersoy, Çok Güzel Hareketler 2'de Hülya Avşar, O Ses Türkiye'de televizyon dünyasının ün yaşmış isimleri ekranda fırtınalar estirecek.

ATV YAYIN AKIŞI

Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşına özel konuklarını ağırlayacak. Serdar Ortaç, Burak Kut, Emel Müftüoğlu misafir olacak. Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'de yayında olacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

İbo Show, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Programa Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç konuk olacak. İbo Show, Yılbaşı özel bölümüyle Perşembe akşamı 20:00'de ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor. Eğlence programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı ve Emircan İğrek gibi isimlerin yanında Çok Güzel Hareketler eski oyuncuları da yer alacak. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi canlı yayında Kanal D'de yayınlanacak. Çok Güzel Hareketler 2'nin Yılbaşı Özel bölümünde bu sene nefesler tutulacak, büyük ikramiyenin isabet edeceği rakamlar beklenecek. Yılbaşında Milli Piyango bilet sorgulama yapmadan önce, canlı yayında yıl başı çekilişi için sonuçlar izlenebilecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8'de O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yayınlanacak. Jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyaz ve Ebru Gündeş'in yer aldığı program ünlü yağmuruna tutulacak. Son dönemin en çok konuşulan ismi Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yanı sıra, Ezgi Mola ve Enis Arıkan'da sahnede olacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bu akşam 19:30'da ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışından Kalk Gidelim final bölümü ekrana gelecek. Dizide Kubat, Gülşen ve Göksel dizide şarkıları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü ile ekrana gelecek. Porgrada birçok ünlü konuk ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox Tv'de ise Şahane Hayaller filmi TV'de ilk kez 20:00'de ekranda olacak.