30 Nisan TV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? 30 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı haberimizde…

Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Nisan Perşembe televizyon yayın akışı belli oldu. Bu akşam TV’de bir Yeşilçam efsanesi olan Salako filmi yayınlanacak. 30 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

21.00 Sindirella ‘TV Sinema’

23.05 Unutursam Fısılda ‘TV Sinema’

01.25 Evde Biz Bize

02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Cehennem Melekleri 2 ‘TV Sinema’

22.30 Kimlik Hırsızı ‘TV Sinema’

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.40 Ev Yapımı

23.15 Mesnevi’den Hikayeler

23.40 Kuşlarla Yolculuk

00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02.35 Sahur Bereketi

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Berlin Kaplanı ‘TV Sinema’

00.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Mucize Doktor ‘Dizi’

23.45 Firardayız ‘TV Sinema’

01.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Salako ‘TV Sinema’

21.45 Güldür Güldür Show (TKR)

01.30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti