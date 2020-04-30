30 Nisan TV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? 30 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı haberimizde…
Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. 30 Nisan TV yayın akışı belli oldu ‘Evde kal' çağrılarına uyup evlerinde kalan vatandaşlar 30 Nisan Perşembe yayın akışı ile ilgili bilgi almak istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Nisan Perşembe televizyon yayın akışı belli oldu. Bu akşam TV’de bir Yeşilçam efsanesi olan Salako filmi yayınlanacak. 30 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
21.00 Sindirella ‘TV Sinema’
23.05 Unutursam Fısılda ‘TV Sinema’
01.25 Evde Biz Bize
02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Cehennem Melekleri 2 ‘TV Sinema’
22.30 Kimlik Hırsızı ‘TV Sinema’
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.40 Ev Yapımı
23.15 Mesnevi’den Hikayeler
23.40 Kuşlarla Yolculuk
00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.35 Sahur Bereketi
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Berlin Kaplanı ‘TV Sinema’
00.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Mucize Doktor ‘Dizi’
23.45 Firardayız ‘TV Sinema’
01.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Salako ‘TV Sinema’
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
01.30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti