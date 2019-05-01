30 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Kadın, Leke reyting sıralaması
30 Nisan reyting sonuçları merak edilen konular arasında yer alıyor. Leke, Kadın reyting sıralamasında kim birinci? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Leke, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu öğreniliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Survivor beşinci olmuştu.
Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. 30 Nisan reyting sıralamasında kim birinci? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Leke, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri ekrana geliyor. 30 Nisan reyting sonuçları açıklandı. AB puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Survivor altıncı, Leke yedinci oldu. Total puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Survivor beşinci, Leke yedinci sırada yer aldı.
30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
30 Nisan reyting sonuçları açıklandı. AB puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Survivor altıncı, Leke yedinci oldu. Total puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Survivor beşinci, Leke yedinci sırada yer aldı.
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AB
ABC
23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC