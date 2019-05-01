30 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Kadın, Leke reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. 30 Nisan reyting sıralamasında kim birinci? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Leke, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri ekrana geliyor. 30 Nisan reyting sonuçları açıklandı. AB puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Survivor altıncı, Leke yedinci oldu. Total puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Survivor beşinci, Leke yedinci sırada yer aldı.

30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

30 Nisan reyting sonuçları açıklandı. AB puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Survivor altıncı, Leke yedinci oldu. Total puan türünde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Survivor beşinci, Leke yedinci sırada yer aldı.

TOTAL

AB

ABC

23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC