21 Eylül 2020 Pazartesi 12:57 | Son Güncelleme:
30 haftalık hamile Ceyda Ateş'in bebeği göründü
Şimdilerde 30 haftalık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş, karnı burnunda halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ateş'in gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. 2019 yılında Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten Ateş, hamileliğinin 30'ncu haftasına girdi. 31 yaşındaki Ceyda Ateş, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerine "Hamileliğinizin 3. döneminde neler yaşadınız?" sorusunu yöneltti. Ateş'in gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.