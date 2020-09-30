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  • 30 Eylül Zuhal Topal'la Sofra puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu bugün nasıl?
30 Eylül 2020 Çarşamba 17:35 | Son Güncelleme:

30 Eylül Zuhal Topal'la Sofra puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu bugün nasıl?

30 Eylül Zuhal Topal'la Sofra puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu bugün nasıl"

30 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu bugün belli oluyor. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yeni haftanın yeni yarışmacıları rekabete devam ediyor. Haftanın sonunda bir kişi 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu günün gelini ile birlikte güncelleniyor.

Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Yarışmada kayınvalideler ve gelinler kıyasıya rekabet ediyorlar. Yeni bir hafta sürerken Zuhal Topal'la Sofrada 30 Eylül puan tablosu haftanın sonunda birinci olacak olan yarışmacının kaderini belirliyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 30 EYLÜL PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 30 Eylül tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Eylül puan tablosu açıklandı. Kayınvalidelerin Çiğdem Hanım'a verdiği puanlar şöyle oldu:

Hatice Hanım: 4 puan

Fatma Hanım: 4 puan

Suzan Hanım: 4 puan

Filiz Hanım: 6 puan

Zuhal Topal: 5 puan

Toplam: 23 puan

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Süperstar Ajda Pekkan

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