30 Eylül 2020 Çarşamba 17:35 | Son Güncelleme:
30 Eylül Zuhal Topal'la Sofra puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu bugün nasıl?
30 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu bugün belli oluyor. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yeni haftanın yeni yarışmacıları rekabete devam ediyor. Haftanın sonunda bir kişi 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu günün gelini ile birlikte güncelleniyor.
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Yarışmada kayınvalideler ve gelinler kıyasıya rekabet ediyorlar. Yeni bir hafta sürerken Zuhal Topal'la Sofrada 30 Eylül puan tablosu haftanın sonunda birinci olacak olan yarışmacının kaderini belirliyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 30 EYLÜL PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada 30 Eylül tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada 29 Eylül puan tablosu açıklandı. Kayınvalidelerin Çiğdem Hanım'a verdiği puanlar şöyle oldu:
Hatice Hanım: 4 puan
Fatma Hanım: 4 puan
Suzan Hanım: 4 puan
Filiz Hanım: 6 puan
Zuhal Topal: 5 puan
Toplam: 23 puan