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  3. 3 yıllık aşk bitti! Tuba Büyüküstün: Çocuklarınız varsa kolay boşanılmaz

3 yıllık aşk bitti! Tuba Büyüküstün: Çocuklarınız varsa kolay boşanılmaz

3 yıllık aşk bitti! Tuba Büyüküstün: Çocuklarınız varsa kolay boşanılmaz

2017 yılında ikiz çocuklarının babası Onur Saylak'tan boşanan Tuba Büyüküstün 'Keşke çocuklarınız anne ve babalarıyla birlikte büyüseydi' eleştirisine yanıt verdi.

2017 yılında ikiz çocuklarının babası Onur Saylak’tan boşanan Tuba Büyüküstün, “Bir kadın çocuğu varsa kolay kolay evden gitmez” dedi. Büyüküstün, bir internet kullanıcısının “Keşke çocuklarınız anne ve babalarıyla birlikte büyüseydi” eleştirisi karşısında “Her çocuk anne ve babasını yanında ister. Benimde ve her boşanan bireyinde bir zamanlar çocuk olduğunu ve duyguyu iliklerine kadar tanıdığını atlamayın. Bir kadın çocuğu varsa evden kolay kolay gitmez” yanıtını verdi. Diğer taraftan oyuncu, 3 yıldır beraberlik yaşadığı işletmeci Umut Evirgen’den ayrıldı. 


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