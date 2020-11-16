2018 yılında nikah masasına oturan Alişan-Buse Varol çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutladılar. "3 yıla 2 çocuk sığdırdık" diyen Buse Varol'a Alişan'dan romantik yanıt geldi.

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını duyuram çift, Instagram hesaplarından dördüncü evlilik yıl dönemlerini kutladı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"

Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesini yayınlayarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen 3 yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım, dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim.

"ÜÇ SENEYE İKİ ÇOCUK SIĞDIRDIK"

Varol da, eşi ile pozunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.

Buse Varol, geçtiğimiz aylarda "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu da açıklamıştı.