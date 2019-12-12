Eski eşinden Cevher'e 100 bin TL'lik dava! 'Evliyken aldatıldım'

Sahne tasarımcısı Tevfik Ali Yenel, eski eşi oyuncu Yonca Cevher Şahinbaş’a evli oldukları dönemde kendisini oyuncu Koray Şahinbaş ile aldattığını iddia ederek, 100 bin TL manevi tazminat davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Tevfik Ali Yenel “Yonca Şahinbaş’ın sorumsuz tavırları nedeniyle aldatıldığım hususunda şüpheye kapılmıştım. Yonca Şahinbaş, evlilik birliği devam ederken Koray Şahinbaş ile beraber yaşamıştır. Evliliğimiz devam ederken Koray Şahinbaş ile 3 yıl beraber olduğunu açıklaması ihaneti ortaya çıkarmıştır. Kişilik haklarım saldırıya uğramıştır” diyerek 100 bin liralık manevi tazminat istedi.

REDDİNİ İSTİYOR

Davanın reddini isteyen oyuncu, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve Yenel’in kendisini toplum önünde küçük düşürmeye çalıştığını belirtti.

Neslihan KESKİN