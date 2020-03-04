3 Mart reyting sonuçları: Salı Survivor, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması nedir?

Reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler her hafta sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Dün akşam Kanal D’de Hekimoğlu, Show Tv’de Ramo, Tv8’de Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler, ATV’de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ekrana geldi. Programların yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak konusu. Detaylar haberimizde sizlerle.

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3 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1. ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3. HEKIMOGLU KANAL D

4. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5. SURVIVOR TV8

6. RAMO SHOW TV

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7. ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8. ESRA EROL'DA ATV

9. ATV ANA HABER ATV

10. HEKIMOGLU (OZET) KANAL D