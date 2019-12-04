MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu! MasterChef'in yeni kuralı yarışmacıları şaşırttı!

MasterChef Türkiye yarışma programının 3 Arlık Salı günü yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında takım oyunu oynandı. Vatandaşlar da ‘MasterChef takım oyununu kim kazandı?’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Yarışmanın yeni bölümü Engelsiz Yaşam Derneği’nde çekildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli bireyleri ziyaret eden yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Peki, MasterChefe eleme adayları kimler oldu? İşte yanıtı…

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 3 Aralık Salı günü yayınlanan bölümü Üsküdar Belediyesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Derneği’nde çekildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşları ziyaret eden yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Takım oyununda menüde Kestaneli Bal Kabağı Çorbası, Fırında Dana Rozbif, Keşkek, Kabak Pabucaki ve Haşhaşlı Şekerpare vardı. Takım oyunu 6 – 6 skorla beraberlikle sonuçlandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyunu beraberlikle sonuçlanınca 7 yarışmacı da bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele ettiler. Yarışmacılar elenme potasına gitmemek için dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapmaya çalıştılar. MasterChef'te kural değişikliğine gidildiği için artık eleme adayını şefler belirliyor. Dokunulmazlık oyununu Batuhan kazandı ve elenmekten kurtuldu.

MASTERCHEF HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

MasterChef'te kural değişikliğine gidildi. Yeni kural gereği artık şefler en kötü tabağı yapan ismi eleme potasına yollayacaklar. Yarışmanın 3 Aralık Salı günü oynana bölümünde takım oyunu beraberlikle sonuçlandığı için bireysel dokunulmazlık oyununda 7 yarışmacı da mücadele etti. Şefler en kötü tabağı Güzide'nin yaptığını söylediler. Güzide haftanın ilk eleme adayı oldu.