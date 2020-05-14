3 bölüm sürmüştü! Hizmetçiler dizisi koronavirüs yüzünden final yaptı
Kısa süre önce yayın hayatına başlayan, fakat 3 bölüm yayınlandıktan sonra koronavirüs nedeniyle sete ara veren Hizmetçiler dizisi flaş bir karar aldı. Reytinglerde de umduğunu bulamayan yapım ekibi, Hizmetçiler için final kararı aldı.
Başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in paylaştıkları, Kanal D'nin Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Hizmetçiler dizisinin koronavirus nedeniyle çekimlerine ara verilmişti.
REYTİNGLERDE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI
Ancak reytinglerde beklediğini bulamayan dizi için final kararı alındı. Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan dizinin yeni bölüm çekimleri yapılmayacak.
FABRİKA YAPIM FİNAL KARARINI DUYURDU
Fabrika Yapım tarafından yapılan açıklamayla, Hizmetçiler dizisi için final kararı duyuruldu. Açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle ekibimizin ve ailelerinin sağlığını gözeterek çekimlerine ara verdiğimiz "Hizmetçiler" dizimiz için mücbir sebepler yüzünden final kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Projemiz için emeğini ortaya koyan tüm paydaşlarımıza, oyuncularımıza, teknik ekibimize ve bu zamana kadar gösterdiğiniz ilgi ve destekler için siz sevgili seyircilerimize gönülden teşekkür ederiz. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle..." ifadeleri yer aldı.