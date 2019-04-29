29 Nisan reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Söz, Zalim İstanbul reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 29 Nisan reyting sonuçlarında Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralaması merak ediliyor. Pazartesi akşamları Star TV’de Söz, Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından sıralama öğrenilebiliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Çukur ikinci, Zalim İstanbul üçüncü, Söz dördüncü, Yasak Elma beşinci oldu. Total puan türünde Çukur 19.56 sahre alarak birinci, Söz 16.55 share alarak üçüncü, Zalim İstanbul 14.9 share alarak dördüncü oldu.

29 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

29 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

22 Nisan reyting sonuçlarında AB puan türünde Çukur ikinci, Zalim İstanbul üçüncü, Söz dördüncü, Yasak Elma beşinci oldu.

TOTAL

AB

ABC