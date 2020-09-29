29 Eylül Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir?

Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Yarışmada kayınvalideler ve gelinler kıyasıya rekabet ediyorlar. Yeni bir hafta sürerken Zuhal Topal'la Sofrada 29 Eylül puan tablosu haftanın sonunda birinci olacak olan yarışmacının kaderini belirliyor...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 EYLÜL PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Eylül puan tablosu henüz açıklanmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 EYLÜL PUAN DURUMU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yeni haftanın ilk yarışmacısı kayınvalidelere sunum yaptı. Sunum sonrası kayınvalidelerin Arzugül'e verdikleri puan şu şekilde oldu:

Fatman Hanım: 5 puan

Hatice Hanım: 5 puan

Elif Hanım: 5 puan

Suzan Hanım: 5 puan

Zuhal Topal: 8 puan

Toplam: 28 puan