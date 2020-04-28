28 Nisan TV yayın akışı belli oldu! 28 Nisan Salı bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…
28 Nisan Salı bugün TV'de ne var? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. TV yayın akışı listesinde her akşam birbirinden heyecanlı diziler ve filmler yer alıyor. Vaktinin çoğunu evlerinde geçiren vatandaşlar ise 28 Nisan TV yayın akışı ile ilgili bilgi almak istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
28 Nisan Pazartesi televizyon yayın akışı belli oldu. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Bu akşam film ve dizilerin dışında bir de Ramazan programları Müslüman vatandaşlar ile buluşacak. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi ve 28 Nisan Salı günü yayınlanacak filmler ile ilgili detaylar haberimizde…
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ‘Dizi’
23.45 Dragon ‘TV Sinema’
01.50 Evde Biz Bize
02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Hekimoğlu ‘Dizi’ (TKR)
23.30 Masum
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.35 Tutunamayanlar Çevrimiçi ‘Dizi’
23.20 Mesnevi’den Hikayeler
23.40 Kuşlarla Yolculuk
00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.40 Sahur Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Çalgı Çengi İkimiz ‘TV Sinema’
23.00 Prangalı Yarim ‘TV Sinema’
01.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TKR)
00.15 Zümrüt Yeşil
02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 İşler Güçler ‘Dizi’ (TKR)
22.30 Öfke ‘TV Sinema’
01.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi’
02.50 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi