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  3. 28 Nisan TV yayın akışı belli oldu! 28 Nisan Salı bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…

28 Nisan TV yayın akışı belli oldu! 28 Nisan Salı bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…

28 Nisan TV yayın akışı belli oldu! 28 Nisan Salı bugün TV'de ne var" Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…

28 Nisan Salı bugün TV'de ne var? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. TV yayın akışı listesinde her akşam birbirinden heyecanlı diziler ve filmler yer alıyor. Vaktinin çoğunu evlerinde geçiren vatandaşlar ise 28 Nisan TV yayın akışı ile ilgili bilgi almak istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

28 Nisan Pazartesi televizyon yayın akışı belli oldu. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Bu akşam film ve dizilerin dışında bir de Ramazan programları Müslüman vatandaşlar ile buluşacak. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi ve 28 Nisan Salı günü yayınlanacak filmler ile ilgili detaylar haberimizde…

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ‘Dizi’

23.45 Dragon ‘TV Sinema’

01.50 Evde Biz Bize

02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Hekimoğlu ‘Dizi’ (TKR)

23.30 Masum

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.35 Tutunamayanlar Çevrimiçi ‘Dizi’

23.20 Mesnevi’den Hikayeler

23.40 Kuşlarla Yolculuk

00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02.40 Sahur Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Çalgı Çengi İkimiz ‘TV Sinema’

23.00 Prangalı Yarim ‘TV Sinema’

01.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (TKR)

00.15 Zümrüt Yeşil

02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 İşler Güçler ‘Dizi’ (TKR)

22.30 Öfke ‘TV Sinema’

01.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi’

02.50 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi


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