28 Mart 2020 Cumartesi televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı!
28 Mart Cumartesi televizyonda neler var? Sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 28 Mart TV yayın akışı belli oldu. Akşamları keyifli vakit geçirip dinlenmek isteyen vatandaşlar bu akşam televizyonda neler var merak ediyor. Kanal D, ATV, Star TV ve FOX TV yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
28 Mart Cumartesi TV yayın akışı belli oldu. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Hafta sonu izleyicileri adeta film ziyafeti bekliyor. İşte bugün yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Merhaba ‘TV Sinema’
22.15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde ‘TV Sinema’
00.30 Baraj ‘Dizi’ (TKR)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00.15 Zaman Matinesi
01.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’ (TKR)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Salyut 7 ‘TV Sinema’
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Çarkıfelek (Yeni Bölüm)
23.00 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)
01.15 Kuzey Güney ‘Dizi’ (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TKR)
00.15 Gölde Dehşet ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (TKR)
23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
02.00 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)