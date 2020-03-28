28 Mart 2020 Cumartesi televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı!

28 Mart Cumartesi TV yayın akışı belli oldu. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Hafta sonu izleyicileri adeta film ziyafeti bekliyor. İşte bugün yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Merhaba ‘TV Sinema’

22.15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde ‘TV Sinema’

00.30 Baraj ‘Dizi’ (TKR)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

00.15 Zaman Matinesi

01.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’ (TKR)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Salyut 7 ‘TV Sinema’

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Çarkıfelek (Yeni Bölüm)

23.00 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)

01.15 Kuzey Güney ‘Dizi’ (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (TKR)

00.15 Gölde Dehşet ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (TKR)

23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

02.00 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)