28 Aralık MasterChef birincisi kim oldu? MasterChef ilk finalist kim oldu?
Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği MasterChef Türkiye'de sona doğru yaklaşılıyor. Yarışmanın 28 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde MasterChef'in ilk finalisti belli olacak. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğindeki yarışmanın son bölümünde Serhat, Barbaros ve Emir arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Peki, MasterChef ilk finalist kim oldu? Bu akşam kim kazandı?
Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye’nin büyük finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıkan yarışmanın son bölümünde kalan 3 yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Serhat, Barbaros ve Emir arasından ilk finalistin belli olacağı bölümde izleyiciler ekran başına kilitlendi. Peki, 28 Aralık MasterChef’te kim kazandı? MasterChef birinci finalisti kim oldu?
28 ARALIK MASTERCHEF KAZANANI KİM OLDU?
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılıyor. Programın 28 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde son 3’e kalmayı başaran yarışmacılar arasında oyun oynandı. Serhat, Barbaros ve Emir arasında oynanan oyun izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.