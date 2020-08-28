28 Ağustos Apartmanlar Yarışıyor puan durumu! Apartmanlar Yarışıyor haftanın birincisi hangi apartman oldu?
Ekranların eğlenceli yemek yarışma programlarından biri olan Apartmanlar Yarışıyor, hafta içi her gün Tv 8 ekranlarında yayınlanıyor. Ümit Kantarcılar'ın sunumuyla yayınlanan Apartmanlar Yarışıyor 'da haftanın en yüksek puanını alan apartman ödülün sahibi oluyor. Merak edilen 28 Ağustos Apartmanlar Yarışıyor puan durumu…
Tv 8 ekranında yayınlanan Apartmanlar Yarışıyor puan durumu her gün verilen oylar ile belirleniyor. Haftanın en yüksek puanın sahibi olan apartman, program için belirlenen ödülü alamaya hak kazanıyor. . Ümit Kantarcılar tarafından sunulan Apartmanlar Yarışıyor 28 Ağustos puan durumu vatandaşların merak konusu oldu. Haftanın son gününde Apartmanlar Yarışıyor ‘da heyecan giderek artıyor.
APARTMANLAR YARIŞIYOR HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ APARTMAN OLDU?
Apartmanlar Yarışıyor ‘da haftanın birincisi henüz belli olmadı. Konu hakkında detaylı bilgi geldikçe haberimize ekleyeceğiz.
DÜN PUAN DURUMU NASILDI?
27 Ağustos Perşembe günü Kartallar takımı 9 puan alırken, arılar takımı ise 7 puanla günü tamamladı.
APARTMANLAR YARIŞIYOR HAKKINDA
'En iyi yemeği ben yaparım' diyenler kendi apartmanından takım kurup sofra hazırlıyor ve karşı apartmana rakip oluyor. Hafta boyunca en güzel yemeği yapan ve en çok puanı alan apartman, büyük ödülün sahibi oluyor.