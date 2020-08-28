28 Ağustos Apartmanlar Yarışıyor puan durumu! Apartmanlar Yarışıyor haftanın birincisi hangi apartman oldu?

Tv 8 ekranında yayınlanan Apartmanlar Yarışıyor puan durumu her gün verilen oylar ile belirleniyor. Haftanın en yüksek puanın sahibi olan apartman, program için belirlenen ödülü alamaya hak kazanıyor. . Ümit Kantarcılar tarafından sunulan Apartmanlar Yarışıyor 28 Ağustos puan durumu vatandaşların merak konusu oldu. Haftanın son gününde Apartmanlar Yarışıyor ‘da heyecan giderek artıyor.

APARTMANLAR YARIŞIYOR HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ APARTMAN OLDU?

Apartmanlar Yarışıyor ‘da haftanın birincisi henüz belli olmadı. Konu hakkında detaylı bilgi geldikçe haberimize ekleyeceğiz.

DÜN PUAN DURUMU NASILDI?

27 Ağustos Perşembe günü Kartallar takımı 9 puan alırken, arılar takımı ise 7 puanla günü tamamladı.

APARTMANLAR YARIŞIYOR HAKKINDA

'En iyi yemeği ben yaparım' diyenler kendi apartmanından takım kurup sofra hazırlıyor ve karşı apartmana rakip oluyor. Hafta boyunca en güzel yemeği yapan ve en çok puanı alan apartman, büyük ödülün sahibi oluyor.