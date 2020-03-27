27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Hercai, Babil reyting sıralaması

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Tv izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Atv'de Hercai, Star'da Babil, Show Tv'de Güldür Güldür ekranlara geliyor. Bu yapımlardan hangisinin reyting sıralamasında birinci olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar ikinci, Hercai üçüncü olmuştu. 27 Mart reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.