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  3. 27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Hercai, Babil reyting sıralaması

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Hercai, Babil reyting sıralaması

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı" Arka Sokaklar, Hercai, Babil reyting sıralaması

Televizyonda yayınlanan dizi, film ve programların reyting sıralaması merak ediliyor. Televizyon izleyicileri gün sonunda hangi yapımın ilk sırada yer aldığını merak ediyor. 27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı da şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu akşam Arka Sokaklar, Hercai, Babil dizileri ekranlara geliyor. İşte reyting sıralaması...

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Tv izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Atv'de Hercai, Star'da Babil, Show Tv'de Güldür Güldür ekranlara geliyor. Bu yapımlardan hangisinin reyting sıralamasında birinci olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar ikinci, Hercai üçüncü olmuştu. 27 Mart reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.


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