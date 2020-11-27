27 Kasım Doya Doya Moda hafta birincisi kim? Doya Doya Moda bu hafta kim elendi?

Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali yapılıyor. Yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Haftanın final gününde ise 10 puan üzerinden puanlama yapılıyor. Böylece hafta içi alınan puanlar birincinin belli olmasına yetmiyor. Cuma günleri yapılan kombinler ve sergilenen performanslar dengeleri değiştirebiliyor. 27 Kasım Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA 20 KASIM KİM ELENDİ?

27 Kasım Doya Doya Moda elenen isim henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

27 Kasım Doya Doya Moda birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Aleyna

Birben

Rabia

Özde

Sabiha

Ceren

Bahar

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever