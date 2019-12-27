27 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi..

27 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor.Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca verilen puanlarla elenen ve birinci olan isim belli olacak. Haftanın finaline doğru heyecan dozunun artmış durumda. Gelinler bugün zencefilli kurabiye için hünerlerini sergiliyor. 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK KİM ELENDİ?

27 Aralık Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en yüksek puanını alan gelini 12 puanla Goncanur oluyor. Diğer üç gelin ise 11 eşit puan alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Goncanur oldu. Elif 13 puanla ikinci oluyor. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Pelin alıyor. 2 puanı kesilen Pelin 6 puana düşüyor.

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK PUAN DURUMU



Günün en düşük puanını alan gelini yani salıyı sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 6 puanla Elif oluyor.

Elif'in ardından en düşük puanı elde eden ikinci gelin ise 8 puanla Gonca olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 17 puanla Aydan oluyor. Diğer yarışmacı ise 12 puanla günü tamamlıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününde 3 yarışmacının aynı puanı elde etmesiyle birlikte birincilik için kura çekildi. Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Pelin oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelinler ise Elif, Aydan ve Goncagül 12'şer puan alıyor. Yapılan üçlü kura sonrasında ise Aydan çeyrek altını kazanan yarışmacı oldu.