Bu yıl ilk kez dijital olarak gerçekleştirilen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Ceren Ocak, Kith&Kin, Cihan Nacar, MiiN by Kadir Kılıç, Museum of Fine Clothing ve Hakaan Yıldırım'ın defileleriyle son buldu.

144 ülkeden satıcı

www.mbfwistanbul.com adresinden yayımlanan etkinlikte, 30 modacı yeni koleksiyonlarını sergiledi. Çekimleri Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen defileler, dört gün boyunca 26 milyon izleyiciye ulaştı. Etkinlik kapsamında ayrıca modacılar, kreasyonlarını Roof adlı dijital platform üzerinden 144 ülkeden 200 bin satıcıya ulaştırma imkanı elde etti.