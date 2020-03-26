26 Mart Perşembe Kanal D, ATV, Star TV FOX TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? İşte TV yayın akışı…
26 Mart Perşembe televizyonda neler var diye arama motorlarında araştırılıyor. TV yayın akışı belli oldu. Vaktinin neredeyse tamamını evde geçiren vatandaşlar bu akşam televizyonda neler var merak ediyor. Kanal D, ATV, Star TV ve FOX TV yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
26 Mart Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Evde dizi veya film keyfi yapmak isteyenler bugün TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bu akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Baraj ‘Dizi’ (TKR)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.52 Ana Haber
19.52 3’te 3 Tarih
23.07 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’ (TKR)
01.42 Yeşil Deniz
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.30 Gel Dese Aşk ‘Dizi’
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Yaşamak Güzel Şey ‘TV Sinema’
00.15 Cehennemden Kaçış ‘TV Sinema’
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Köyden İndim Şehire ‘TV Sinema’
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
00.15 Fırtına Tanrısı ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Aykut Enişte ‘TV Sinema’
00.45 Sucu Kamil ‘TV Sinema’