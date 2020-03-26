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  3. 26 Mart Perşembe Kanal D, ATV, Star TV FOX TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? İşte TV yayın akışı…

26 Mart Perşembe Kanal D, ATV, Star TV FOX TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? İşte TV yayın akışı…

26 Mart Perşembe Kanal D, ATV, Star TV FOX TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var" İşte TV yayın akışı…

26 Mart Perşembe televizyonda neler var diye arama motorlarında araştırılıyor. TV yayın akışı belli oldu. Vaktinin neredeyse tamamını evde geçiren vatandaşlar bu akşam televizyonda neler var merak ediyor. Kanal D, ATV, Star TV ve FOX TV yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Mart Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Evde dizi veya film keyfi yapmak isteyenler bugün TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bu akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Baraj ‘Dizi’ (TKR)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.52 Ana Haber

19.52 3’te 3 Tarih

23.07 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’ (TKR)

01.42 Yeşil Deniz

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.30 Gel Dese Aşk ‘Dizi’

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Yaşamak Güzel Şey ‘TV Sinema’

00.15 Cehennemden Kaçış ‘TV Sinema’

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Köyden İndim Şehire ‘TV Sinema’

21.45 Güldür Güldür Show (TKR)

00.15 Fırtına Tanrısı ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Aykut Enişte ‘TV Sinema’

00.45 Sucu Kamil ‘TV Sinema’


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